Gaviota Varadero y Universidad de Matanzas renuevan convenio de colaboración

La Universidad de Matanzas (UM) y Gaviota Varadero firmaron la renovación de su Convenio de Colaboración en un acto que acogió el Hotel Oasis Varadero, en el polo turístico de sol y playa. La firma busca potenciar el intercambio y la retroalimentación entre la institución académica y el sector empresarial.

La Doctora en Ciencias Liz Pérez Martínez, vicerrectora primera de la UM, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que este vínculo estrecho entre la institución educativa y el sector empresarial supone una oportunidad para transformar la teoría académica en soluciones prácticas. La cita también resultó oportuna para establecer convenios específicos con las ocho facultades de la UM, con el objetivo de aportar esfuerzos a las necesidades propias de cada área.

Pérez Martínez enfatizó que el lazo se fortalece mediante la formación de jóvenes capaces y comprometidos, dispuestos a enarbolar la excelencia que abriga el campus universitario y luego en el ejercicio de la profesión. La vinculación entre Matanzas y sectores como el turístico responde a las necesidades reales de las empresas, que incluso en medio del difícil contexto que atraviesa la Isla apuestan por la sostenibilidad y la innovación.

Cada año la universidad afianza lazos de colaboración con los diferentes sectores estratégicos del país, con vistas a brindar frutos que hoy crecen en las aulas del campus y que contribuyen al desarrollo económico y social de una Isla que no se rinde ante los retos que imponen los tiempos.

Tomado de Excelencia Cuba

Post Views: 46