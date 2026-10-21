Celebraron Día de la Cultura Cubana en Unión de Reyes

Un pasacalle gigante por las principales arterias de Unión de Reyes reunió a niñas, niños, estudiantes y artistas del territorio para celebrar el Día de la Cultura Cubana, en una jornada marcada por la creatividad, las tradiciones y el talento local.

Disfrazados de personajes literarios, los más pequeños aportaron colorido al recorrido, acompañados por la conga unionense, la payasita Colorina y los educandos de la institución educativa Abel Santamaría Cuadrado. También participaron alumnos de otros centros de la cabecera municipal y de la Secundaria Básica Manuel Fajardo, de Alacranes.

Las actividades centrales tuvieron lugar en las inmediaciones del parque de la Bandera, donde los participantes mostraron sus habilidades en diferentes manifestaciones artísticas. El Proyecto Comunitario Más Esperanza, liderado por la instructora de arte Liseydis Más Castillo, se sumó a la celebración, junto a los miembros de la Brigada José Martí, quienes contribuyeron con diversas iniciativas.

La osita de Ballon Sorpresa animó el encuentro con sus ocurrencias, mientras la jornada también propició el reconocimiento a los ganadores de los diferentes lugares en las actividades convocadas.

Los pequeños del círculo infantil Mis Primeros Años también alegraron este día.

Las autoridades políticas y gubernamentales del municipio acompañaron la celebración, entre ellas Yaneisy Fuentes López, primera secretaria del Partido en Unión de Reyes.

La festividad estuvo dedicada al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y al aniversario 22 de la creación de la Brigada José Martí.

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