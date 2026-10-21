Celebraron artistas matanceros Día de la Cultura Cubana

Artistas e intelectuales matanceros celebraron el Día de la Cultura Cubana con la entrega de la Distinción La Tórtola en una gala desde la Sala de Conciertos José White de la Atenas de Cuba.

En esta ocasión recibieron el lauro 22 artistas, trabajadores del sector, agrupaciones e instituciones.

Entre los premiados destacan los artistas visuales Adrián Gómez Sancho; Frank Alexis Ortega; Dagoberto Dionisio Bravo Domínguez; la promotora literaria Anaelis Machín Calvo; la directora del Museo Municipal Constantino Barredo de Perico, María del Rosario Pino Domínguez; la técnico del Museo Farmacéutico, Grisel Pérez Falcón; la promotora cultural, Ivón Cervantes González; la directora de la Biblioteca municipal de Jovellanos José Martí, Lázara Caridad Vega Baro; la directora del Museo municipal de Martí Hato Nuevo, Martha Caridad Abreu Esquijerosa; la museóloga Zahili Acosta Albelo; la cantante Julia Osorio García; el metodólogo provincial de teatro, Martín González Martínez; la músico instrumentista Mildred de la Caridad Garcell Serpa; los directores de la Banda Provincial de Conciertos, Yany Calama García y Felix Luis Tápanes García; así como el músico Esteban Gregorio Ruiz Pérez.

También merecieron el reconocimiento el Grupo Portador de Tradiciones Africanas Ganga Longoba, el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez, la Universidad de Matanzas y el Conjunto Artístico Comunitario Korimakao.

La gala contó con actuaciones de la Camerata José White y el Coro de Cámara de Matanzas, bajo la dirección del maestro José Antonio Méndez.

El encuentro reconoció además a un grupo de artistas, agrupaciones e instituciones por su labor destacada a lo largo del presente año.

Al cierre del evento, los premiados y personalidades recorrieron parte de la Universidad de Matanzas, así como a la muestra personal de la diseñadora María del Carmen García Torres.

Foto: Carrete Producciones

Post Views: 30