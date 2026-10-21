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Asociación Culinaria de Matanzas celebra el Día de la Cocina Cubana

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Cocina cubana #Cuba #Estudiantes de Gastronomía #evento #Matanzas #TV Yumurí

La Asociación Culinaria de Matanzas dedicó un evento al Día de la Cocina Cubana, en la Casa del Chef, con la representación de diversos restaurantes y bares de la provincia, así como estudiantes de gastronomía.

La jornada destacó los valores de la cocina tradicional cubana, resultado de la mezcla de las culturas aborigen, española, china y africana. Esta combinación distingue los sabores y las costumbres de la gastronomía nacional.

 

 

 

 

 

Ramiro Macías González, miembro de honor de la Federación Culinaria de la República de Cuba y presidente de honor de la asociación en Matanzas, presidió la jornada.

 

 

 

 

 

El encuentro reafirmó el compromiso de los profesionales del sector con la preservación de las tradiciones culinarias y la calidad del servicio. La iniciativa también promovió el intercambio de experiencias para ofrecer propuestas variadas y satisfacer las necesidades de los clientes en las instalaciones estatales y privadas.

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By Leydis Daylis Martínez Ramos

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