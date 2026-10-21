Asociación Culinaria de Matanzas celebra el Día de la Cocina Cubana

La Asociación Culinaria de Matanzas dedicó un evento al Día de la Cocina Cubana, en la Casa del Chef, con la representación de diversos restaurantes y bares de la provincia, así como estudiantes de gastronomía.

La jornada destacó los valores de la cocina tradicional cubana, resultado de la mezcla de las culturas aborigen, española, china y africana. Esta combinación distingue los sabores y las costumbres de la gastronomía nacional.

Ramiro Macías González, miembro de honor de la Federación Culinaria de la República de Cuba y presidente de honor de la asociación en Matanzas, presidió la jornada.

El encuentro reafirmó el compromiso de los profesionales del sector con la preservación de las tradiciones culinarias y la calidad del servicio. La iniciativa también promovió el intercambio de experiencias para ofrecer propuestas variadas y satisfacer las necesidades de los clientes en las instalaciones estatales y privadas.

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