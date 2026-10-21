Fiesta de la cubanía en Colón

Con la propuesta «Pasarela de Colores» inició en Colón la clausura de la Jornada de la Cultura Nacional.

Los encargados de la promoción del evento resultaron los integrantes del Proyecto de Inclusión, Participación, Redes, Estrategia y Sostenibilidad conocido por las siglas IPRES.

Los mismos lideran el Taller de Artes Plásticas «Carmelo González» perteneciente a la Casa de Cultura Municipal «Julio Reyes Cairo».

En uno de los laterales del parque «La Libertad» y con el lema: Donde el Corazón Crece, aficionados a la pintura, la escultura y las Artes Manuales, realizaron sus obras , junto a la exhibición de los proyectos Hilando Fino, Artecoley y Variart.

El coordinador del proyecto IPRES, José Antonio Zuaznábar explicó que el objetivo de la presentación consiste en visibilizar el carácter inclusivo al integrar niñas y niños niños con algunas patologías, además de realzar la participación de féminas con la misión de lograr protagonismo en el ámbito comunitario como espacios para todos los grupos etarios.

Un espectáculo con artistas de varias manifestaciones amenizó la actividad de cierre de la jornada cultural presidida por autoridades del Partido y el gobierno.

Así mismo, reconocieron a instructores de la Brigada «José Martí» por su aniversario y a trabajadores por los 50 años de creado el Ministerio de Cultura.

Tradición, identidad, historia y patriotismo convergieron en varios espacios para celebrar los 158 años de que se entonara por primera vez «La Bayamesa» con los versos de Perucho Figueredo.

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