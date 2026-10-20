Realizan gala Somos Hijos de Matanzas en la Casa de Altos Estudios

La Casa de Altos Estudios yumurina acogió la tercera edición de la gala Somos Hijos de Matanzas, una iniciativa de la carrera de Educación Artística dedicada a resaltar la cultura cubana y la identidad local.

La velada reunió a estudiantes de diferentes carreras, con protagonismo de los futuros profesionales, quienes se presentaron en artes visuales, teatro, música y danza.

El programa incluyó estampas sobre el proceso de transculturación, fragmentos de obras teatrales y bailes cubanos como expresión de las tradiciones nacionales y el amor por Matanzas.

Esta edición también celebró el aniversario 15 de la Cátedra Honorífica Cultura e Identidad. Además, coincidió con las celebraciones por el Día de la Cultura Cubana y el aniversario de la ciudad de Matanzas.

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