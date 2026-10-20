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Realizan gala Somos Hijos de Matanzas en la Casa de Altos Estudios

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Cada de altos estudios #Cuba #Cultura cubana #Matanzas #TV Yumurí

La Casa de Altos Estudios yumurina acogió la tercera edición de la gala Somos Hijos de Matanzas, una iniciativa de la carrera de Educación Artística dedicada a resaltar la cultura cubana y la identidad local.

La velada reunió a estudiantes de diferentes carreras, con protagonismo de los futuros profesionales, quienes se presentaron en artes visuales, teatro, música y danza.

El programa incluyó estampas sobre el proceso de transculturación, fragmentos de obras teatrales y bailes cubanos como expresión de las tradiciones nacionales y el amor por Matanzas.

 

 

 

 

 

Esta edición también celebró el aniversario 15 de la Cátedra Honorífica Cultura e Identidad. Además, coincidió con las celebraciones por el Día de la Cultura Cubana y el aniversario de la ciudad de Matanzas.

 

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By Leydis Daylis Martínez Ramos

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