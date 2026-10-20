Realizan en Matanzas Gala Nacional por el 22 aniversario de la Brigada de Instructores de Arte José Martí

La Sala de Conciertos José White de la Ciudad de Matanzas resultó escenario de la gala artística nacional por el 22 aniversario de la creación de la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

El encuentro resultó oportuno para reconocer la labor de la Brigada en la provincia durante el año.

De igual forma la organización reconoció a la Asociación Hermanos Saíz en el territorio con motivo de su 40 aniversario.

La gala «Donde nace el arte, crece el futuro» contó con actuaciones del coro de la formación de Instructores de Arte Cantus Lucis, el proyecto danzario Aché, la instructora Sunami Muñoz González, el Dúo Emí de Cuba, Anma Banda y el proyecto sociocultural X Amor a mi Raíz.

El evento contó con la presencia de la ministra de Educación, Dr. C Naima Ariante Trujillo Barreto, la secretaria general del sindicato nacional de trabajadores de la cultura, Katia Rodríguez Ramos, la presidenta del Consejo Nacional de Casas de Cultura, Martha Leonor Figueredo Batista, el presidente nacional de la Brigada, Carlos Alberto Castillo Mojena y el presidente provincial, Eddy Tabares Daniel.

Como parte de la gala artística nacional por el aniversario 22 de la Brigada, miembros del movimiento rindieron homenaje al Apóstol Nacional, José Martí, con una ofrenda floral.

Fotos: Carrete Producciones.

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