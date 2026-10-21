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Celebra Cátedra del Adulto Mayor onceno aniversario

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #adultos mayores #Cuba #Matanzas #TV Yumurí

La Cátedra del Adulto Mayor Mente Sana en Cuerpo Sano Doctor Nicolás José Gutiérrez, de Matanzas, celebró su onceno aniversario con una actividad auspiciada por la Florería Luna de Girasoles.

La jornada inició con el Baile de las Alturas de Simpson. Los abuelos matanceros interpretaron el primer danzón como homenaje al Día de la Cultura Cubana.

Abuelos matanceros participan en la celebración

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad incluyó juegos de participación que promueven la recreación y el intercambio entre los asistentes.

«Llevo alrededor de cuatro meses en la cátedra y nos aporta mucho a todos. Aquí realizamos ejercicios físicos y actividades  relacionadas con el cerebro para combatir todos los males que conllevan la vejez», comenta Sirenia Martín Martín, Integrante de la Cátedra del Adulto mayor en Matanzas.

«Gracias queridos abuelos por regalarnos su compañía, sus sonrisas y experiencias. Nuestro mayor deseo es que se sientan escuchados y amados. Nunca permitan que la edad se convierta en techo para sus sueños, sus capacidades o sus ganas de vivir», agrega Pavel Guevara Velázquez, Fundador de la Florería Luna de Girasoles

El payaso Tareko animó la festividad con un espectáculo variado que aportó humor y alegría a la jornada.

Participación de los adultos mayores en el espectáculo del payaso Tareko
Participación de los adultos mayores en el espectáculo del payaso Tareko

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cátedra del Adulto Mayor Mente Sana en Cuerpo Sano Doctor Nicolás José Gutiérrez, resulta esencial para el desarrollo y la integración de los abuelos. Sus actividades fortalecen los vínculos sociales, estimulan la participación y crean espacios de aprendizaje y bienestar.

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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