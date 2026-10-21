En línea la Guiteras, tras salida por cuatro horas para ajustes

Un disparo por mal funcionamiento de un autómata motivó anoche la salida del SEN de la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas, inconveniente resuelto en apenas cuatro horas.

Reincorporada al sistema electro energético nacional en la madrugada, la unidad se mantiene estable, así lo declaró a Radio 26 el ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico de la industria.

Apuntó García Romero que no se aprecian hasta el momento dificultades por el disparo del bloque que, al cierre de la información, escalaba sobre los 150 megavatios y estabilizada parámetros.

La Central térmica Antonio Guiteras, según el diseño del programa económico y social de este año, se incluye entre las industrias que deben iniciar un periodo de mantenimiento durante el invierno, momento en que disminuye la demanda eléctrica en la nación, una proyección sujeta a la actual coyuntura.

José Miguel Solís/ Tomado de Radio 26

https://www.radio26.cu/noticias-de-matanzas/economia/en-linea-la-guiteras-tras-salida-por-cuatro-horas-

para-ajustes/

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