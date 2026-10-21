Señales de progreso en Base de Supertanqueros

A juzgar por el montaje de varios elementos, la recuperación de los 200 mil metros cúbicos de la capacidad de almacenamiento de combustibles en la matancera Base de Supertanqueros parece haber entrado en otro momento cumbre de su cronograma inversionista.

Entre las últimas de las acciones de envergadura anunciadas en el perfil de Facebook de la Empresa de Mantenimiento del Petróleo (Empet) Matanzas, figuran los trabajos de instalación de la membrana del tanque 87 (TQ-87), el último de los cuatro depósitos en iniciar su construcción en junio del 2025.

Las membranas internas flotantes, también conocidas como techos flotantes internos o IFR, son estructuras instaladas dentro de tanques de almacenamiento para flotar directamente sobre la superficie del producto almacenado, según la explicación de la página https://seti-equipos.com/membranas-internas-flotantes/.

Su función principal es reducir el espacio de vapor entre el líquido y el techo fijo del tanque, disminuyendo pérdidas por evaporación, emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), olores, riesgos de atmósferas inflamables y exposición del producto al ambiente.

Luego de comenzar el montaje de la torre de pararrayos en agosto, en septiembre las faenas dieron continuidad a este mismo objeto de obra, para seguir el camino de concluir totalmente un proceso que incluye los TQ-88, 49.1 y 86, con lo que se devolvería a sus funciones el cuarteto perdido cuando el incendio de agosto de 2022, que terminó en daños materiales y más lamentable aún en pérdidas humanas.

Fuentes de la Empet han acotado que a diferencia del diseño original, los nuevos tanques difieren en altura y diámetro, y se distribuyen en dos explanadas separadas a una distancia de 110 metros, amplitud que en caso de derrame, evitaría la propagación del combustible.

Fuerza laboral de Cuba y China han colaborado en la ejecución de estos reemplazos y sus facilidades, así como también en la construcción de los viales internos han intervenido mano de obra del Ministerio de la Construcción y de la Empresa Constructora Militar número 4, entre otras agrupaciones.

Con la unidad empresarial de base División Territorial de Comercialización de Combustibles Matanzas como inversionista, las labores de recuperación incluyen, además, el restablecimiento de las facilidades operacionales desde el área de Supertanqueros, residuales y terminal 320 hasta los muelles, para el abastecimiento de agua al sistema contra incendios, entre otros objetivos para acompañar las operaciones con mayor seguridad.

La Empet es la encargada de construir, reparar y dar mantenimiento a las capacidades de almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados.

Los progresos en este importante enclave de la zona industrial matancera son visibles a pesar de la afectación en los suministros que pudiera padecer esta inversión, debido a las consecuencias de la recrudecida guerra económica, comercial y financiera del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Juanita Perdomo/Trabajadores

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