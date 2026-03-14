Son los niños las principales víctimas de la guerra

Las últimas agresiones llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel, tanto en Gaza como actualmente en Irán, han tenido en los niños sus principales víctimas.

En Gaza, más de 25 000 menores han resultado asesinados por la metralla, y una cantidad superior ha resultado entre heridos y mutilados. Y ahora, en Irán, 170 niñas estudiantes fueron de las primeras bajas por los bombardeos a la nación persa.

Desde el 28 de febrero –comienzo de los ataques–, más de mil niños iraníes han muerto o resultado heridos durante la agresión, según reportes de Sputnik, que cita informes de Naciones Unidas.

De igual forma, son los infantes los más afectados cuando sus escuelas o los centros hospitalarios terminan bombardeados y destruidos.

Este jueves quedó comprobado que la agresión contra el centro escolar en la ciudad de Minab, en Irán, fue realizada por las fuerzas armadas estadounidenses enviadas a esa región.

«Una investigación militar en curso determinó que Estados Unidos es responsable de un mortal ataque con misiles Tomahawk contra una escuela primaria iraní, según funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con los hallazgos preliminares», reportó The New York Times.

«El ataque a una escuela llena de niños pasará sin duda a la historia como uno de los errores militares más devastadores de las últimas décadas», subraya el artículo.

Ante tales crímenes, que ya han causado la muerte a unos 1 400 iraníes, el Cuerpo de Guardianes de Irán ha realizado acciones contra las bases militares estadounidenses en la región, donde se han producido más de una decena de bajas y han quedado destruidas instalaciones de radares y otras, encargadas de guiar la guerra que actualmente la administración de Estados Unidos y el Gobierno sionista de Israel, ejecutan contra la nación persa.

Este jueves, Irán lanzó su ola 42 de misiles, esta vez contra Tel Aviv y las instalaciones navales y de tierra que usa el ejército estadounidense en su embestida.

En el marco de su respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Este jueves, en su primer mensaje dirigido al pueblo tras ser elegido nuevo Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Motajba Jameneí ha agradecido a las Fuerzas Armadas por defender Irán frente a las amenazas externas y frustrar los planes hostiles de los enemigos para dominar el país y provocar su posible fragmentación territorial.

Ha urgido, además, a las fuerzas militares a continuar con la «defensa eficaz y contundente» frente a los adversarios y mantener cerrado el Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que pasa gran parte del transporte global del petróleo.

El Líder de la Revolución iraní ha afirmado que los países vecinos «deben dejar claro su deber ante los invasores de nuestra amada patria y los asesinos de nuestro pueblo».

«Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible; porque ya deben haberse dado cuenta de que la afirmación de Estados Unidos de establecer la seguridad y la paz no era más que una mentira», ha destacado.

Reportes de la zona dan cuenta que dos marinos estadounidenses resultaron heridos en un incendio que estalló a bordo del portaviones USS Gerald R. Ford, desplegado en el mar Rojo en apoyo de la operación militar contra Irán.

Además de las acciones militares iraníes en rechazo a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, también este jueves el Gobierno de España, contrario desde el primer momento a esa agresión, decidió retirar a su Embajadora en Israel.

De igual forma, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, condenó el ataque a la escuela iraní en el que murieron 170 niñas, expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos, y exigió que se aclarara quién era el responsable de esa tragedia.

Foto: AP

Elson Concepción Pérez/ Granma

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