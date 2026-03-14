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Investigan hechos vandálicos en Morón

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Ciego de Ávila #Cuba #hechos vandálicos #Morón

En la medianoche de este sábado, un grupo de personas, en su mayoría residentes del consejo popular El Vaquerito, se desplazaron por diferentes calles de la ciudad de Morón, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, con reclamos relacionados, fundamentalmente, con la situación electroenergética y el acceso a productos alimenticios.

Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción.

Preliminarmente, a través de publicaciones en redes sociales, se pudo conocer que también se reportaron afectaciones en otros establecimientos, entre ellos una farmacia y un punto de venta de la cadena Tiendas Caribe.

Hasta el cierre de esta nota, se encontraban detenidas cinco personas, y otra, que en estado de embriaguez sufrió una caída, era atendida en el Hospital General Roberto Rodríguez.

Las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, e Invasor mantendrá informada a la población al respecto.

 

Tomado de Cubadebate 

 

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By Redacción TV Yumurí

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