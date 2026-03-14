Evalúan daños tras tormenta local severa en Cárdenas

Desde las primera horas de este 14 de marzo varios equipos de trabajo evaluaron los daños provocados por la tormenta local severa que afectó a la ciudad de Cárdenas en horas de la noche del 13.

Hasta el momento se cuantifican 20 viviendas afectadas, de ellas una con derrumbe total. Igualmente se reportan daños en las redes eléctricas principalmente en el circuito 4427 (popularmente conocido como bloque 4) en el que varios postes fueron derribados y hay 2 transformadores con serias averías, 2 Brigadas de linieros trabajan en esta zona con el fin de restablecer el servicio cuando antes.

Los Consejos Populares de la ciudad tienen activados sus puestos de mando en tanto el Consejo de la Administración Municipal con todos sus miembros se mantienen en constante recorridos por los barrios junto a integrantes del Gobierno Provincial con el objetivo de asegurar apoyo a los afectados.

(Información en desarrollo)

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