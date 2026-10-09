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Realizan encuentro “Marcando Pautas”

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Cuba #Encuentro #Marcando pautas #Matanzas #TV Yumurí #Unión de Jóvenes Comunistas

La Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas acogió el encuentro provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas Marcando Pautas, con la participación de dirigentes nacionales y representantes de los municipios.

La jornada estuvo presidida por Meyvis Estévez Echavarría, primera Secretaria de la UJC a nivel nacional; Elisbel Durán Borroto, miembro del Buró Nacional para atender Educación, Salud y Deportes, e Iván Rodríguez Laurdet, primer Secretario de la organización en Matanzas.

Durante el encuentro, los participantes analizaron la importancia de la unidad para enfrentar los retos actuales, así como el completamiento cualitativo y cuantitativo de las plantillas y la cotización de la militancia.

“La visita a Matanzas permitió intercambiar con los cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas sobre los principales retos de la organización y los compromisos para el cierre del año. La dirigente destacó la importancia de fortalecer la participación juvenil en las comunidades, mediante una red que promueva la solidaridad y permita llegar a las personas que más lo necesitan”, afirmó Estévez Echavarría.

 

 

 

 

 

 

La jornada incluyó el reconocimiento a cuadros por sus años de trabajo y resultados en la organización. Unión de Reyes recibió una mención entre los territorios que alcanzaron los objetivos; Pedro Betancourt, Ciénaga de Zapata y Los Arabos fueron destacados, mientras Cárdenas obtuvo la condición de vanguardia.

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By Leydis Daylis Martínez Ramos

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