En CTE Guiteras, elogio y gratitud a los innovadores

Elogio y gratitud prevalecen en la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras hacia los trabajadores innovadores en jornada prevista durante todo el mes de octubre, para ratificar que la creatividad y el conocimiento saltan constantemente retos económicos y materiales.

Según reporte del telecentro TV Yumurí, el miércoles reciente, en ocasión del Día del Trabajador Innovador en Cuba, el Buró Provincial de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) reconoció con la distinción 8 de Octubre a 13 innovadores y tres empresas provinciales por sus resultados a nivel nacional.

En su página en Facebook, la CTE Guiteras resalta que innovar significa investigar, experimentar, corregir, aprender y volver a intentarlo; y tiene además un impacto directo en la economía: una innovación puede significar mayor eficiencia, ahorro de recursos, reducción de costos, incremento de la productividad, recuperación de equipos y procesos más sostenibles.

Un reporte de Radio 26 refiere que Yamilis Rodríguez Valido, presidenta del buró provincial de la ANIR en Matanzas, destacó cómo en el 2025 y en lo que va de 2026, la Antonio Guiteras se incluye entre los centros de mayores resultados en el hacer de la organización.

Se expone en https://www.tvyumuri.cu que la Jornada del Trabajador Innovador se extenderá a lo largo del mes de octubre en toda la provincia, con matutinos especiales, exposiciones de soluciones, encuentros de mujeres creadoras, seminarios de capacitación y actividades culturales y políticas en las entidades laborales.

Unos 10 mil innovadores y racionalizadores en Matanzas contribuyen a solucionar problemáticas cruciales en la producción y los servicios, y sobresalen como sanadores de las carencias que condiciona el férreo y sostenido bloqueo que impone el gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

Yenli Lemus Domínguez/ (Tomado de la ACN)

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