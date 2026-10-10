Balances no oficiales calculan millonarios daños por aluvión en Chile

Intensas lluvias en la zona precordillerana provocaron el colapso de una quebrada y una correntada de lodo y piedras arrasó en la tarde del jueves esa exclusiva zona de la ciudad de Santiago de Chile.

Las correntadas afectaron una extensión de 253 hectáreas y tres mil 981 edificaciones, de las cuales dos mil 699 son viviendas.

En el sector habitacional las pérdidas alcanzan unos 138,4 millones de dólares, seguidos por oficinas (12,4); comercios (9,5); y equipamiento (9,4).

A esa cifra, indicó la inmobiliaria en datos publicados aquí por medios de prensa, se le deben sumar las reparaciones en las avenidas Camino El Alba, General Blanche y Quebrada Honda, las tres vías por donde descendió el torrente.

Mientras, la empresa consultora Colliers hizo una estimación más acotada de los daños directos que, según sus datos, suman alrededor de 50 millones de dólares.

El cálculo considera los datos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que señalan 40 viviendas con daño mayor, mil 960 con afectaciones menores y casi ocho kilómetros de vías deterioradas.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) señaló que más de la mitad de los locales ubicados en el área dañada, en particular en el Mall Paseo Los Dominicos y alrededores, aún no funcionan con normalidad.

Carlos Soublette, gerente general de la CCS, lamentó también los daños a las instalaciones universitarias que, junto al comercio, son el motor de desarrollo, empleo y educación de esa comunidad.

La correntada, señaló, provocó una fuerte parálisis logística y operativa por cortes de acceso, la interrupción en el servicio del Metro y problemas con los suministros básicos.

Hasta el momento no hay un balance total tras el desastre, elaborado por fuentes públicas del Estado o el municipio.

Tomado de Cubasí

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