Pioneros matanceros de primer grado reciben la pañoleta

Nuevos niños y niñas de primer grado forman parte, desde hoy , de la Organización de Pioneros José Martí, al recibir la pañoleta azul.

Al acto, efectuado en la Escuela Primaria República de México en la barriada de San Luis, asistieron el Primer Secretario del Partido en la provincia de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora.

Los pioneros cantaron y recitaron poemas en homenaje a Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.

El momento más especial de la jornada llegó cuando la familia y los maestros colocaron la pañoleta azul de pioneros moncadistas a 21 alumnos de la escuela.

Con la actividad en los colectivos pioneriles inicia de forma oficial la jornada ideológica Camilo- Che la cual se extiende hasta el próximo 28 de octubre, aniversario 67 de la desaparición física del Señor de la Vanguardia.

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