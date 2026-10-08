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Pioneros colombinos de primer grado se incorporan a la OPJM

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Colón #Jornada Camilo-Che #Matanzas #Pañoletas #Pioneros #TV Yumurí

La jornada ideológica Camilo – Che se realiza del 8 al 28 de octubre para rendir homenaje a Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.

Una de las actividades más importantes en torno a la fecha resulta la Iniciación de niños de primer grado a la Organización de Pioneros José Martí.

En Colón para el acto municipal seleccionaron al centro educativo » 26 de Julio».

En el territorio 597 estudiantes recibieron su pañoleta azul, asumen el compromiso con la organización expresado en el juramento de ser Pioneros Moncadistas Siempre Listos.

El acto de entrega del atributo pioneril contó con la presencia de autoridades del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, representantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, del Movimiento Juvenil Martiano, directivos de la Dirección General de Educación y familiares.

La actividad cumple el objetivo de convertir las instituciones educativas en el centro más importante de la comunidad.

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By Redacción TV Yumurí

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