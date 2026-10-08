OIM cifra en más de 200 mil los desplazados en Yemen

Más de 200 mil personas debieron desplazarse en Yemen desde principios de septiembre ante la intensificación de las hostilidades, informó hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), citada por la prensa yemenita.

En un comunicado, la entidad precisó que los enfrentamientos obligaron a 201 mil 217 personas, agrupadas en 33 mil 776 familias, a abandonar sus hogares.

El desplazamiento afecta a 10 gobernaciones. Taiz registra la cifra más elevada, con 114 mil personas, equivalente al 57 por ciento del total, seguida de Lahj, con 42 mil; Adén, con 20 mil 814; Abyan, con nueve mil, y Al-Hudaydah, con ocho mil.

También se reportaron desplazamientos en Hadramaut, con dos mil personas; Shabwa, mil; Marib, mil; Al-Mahrah, mil; y Al-Dhale, 475.

La OIM añadió que más de tres mil 700 personas huyeron por mar hacia Yibuti. Según la organización, muchas llegan exhaustas en embarcaciones abarrotadas y con escasas provisiones de agua y alimentos. La mayoría de quienes realizan esa travesía son mujeres y niños.

«Las personas huyen para salvar sus vidas, pero no tienen adónde ir de forma segura. Hoy necesitan refugio, alimentos y seguridad», afirmó la directora general de la OIM, Amy Pope, quien pidió a los donantes actuar con urgencia ante la falta de recursos.

La entidad advirtió que las necesidades humanitarias aumentan a diario, mientras los fondos disponibles para asistir a las comunidades más vulnerables se agotan. Pope alertó que Yemen no debe convertirse en una crisis olvidada.

La escalada militar se intensificó en septiembre, tras meses de deterioro de la situación, y representa un nuevo revés para la relativa calma asociada a la tregua iniciada en abril de 2022.

El lunes, Rashad al-Alimi, presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, anunció la operación «Amanecer de Yemen», cuyo objetivo declarado es restaurar las instituciones estatales, recuperar Saná y poner fin al control hutí.

Ese mismo día, fuerzas gubernamentales anunciaron la recuperación de la ciudad costera de Mocha y de la zona estratégica del estrecho de Bab el-Mandeb.

Yemen permanece sumido en un conflicto desde que los hutíes tomaron Saná y otras zonas del país en 2014. En marzo de 2015, una coalición árabe encabezada por Arabia Saudita intervino en apoyo del Gobierno yemenita.

Prensa Latina

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