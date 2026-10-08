Cuba define hombres al clasificatorio para el boxeo de Lima 2027

Inclusión de Luis Enrique Vinent selló la armada que representará a Cuba en el segmento masculino del torneo clasificatorio para el boxeo de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, pactado del 17 al 25 próximos.

El comisionado nacional Robinson Poll explicó a JIT que Vinent (65 kg) se suma al sexteto que entrena desde inicios de septiembre en China, liderado por el subcampeón mundial de 2023 Saidel Horta (60 kg) y el doble bronceado a ese nivel Alejandro Claro (55 kg).

Recordó que os otros son Yunier Sorsano (70 kg), Jorge Cuéllar (80 kg), Nelson Williams (90 kg) y el debutante en la selección élite Erick Daniel Castillo (+90 kg), y adelantó que la selección femenina será informada en los próximos días.

Poll precisó que la ausencia del monarca olímpico Erislandy Álvarez (65 kg) responde a que aún no completó la forma necesaria tras ser sometido a una intervención quirúrgica que también le alejó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Aseguró que el astro ya está incorporado a la preparación, ajustado al trabajo coordinado con el cuerpo médico para garantizar su completo retorno a la élite.

El reparto de cupos para la cita panamericana ha sido asignado al campeonato continental con sede en la urbe mexicana de Puebla, dotado de cuatro en cada una de las siete divisiones para hombres y damas.

Foto: Mónica Ramírez

Jit

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