Continúan en Matanzas preparativos de la próxima zafra

En el central » Jesús Sablón Moreno» de Calimete aumenta el ritmo de trabajo con el propósito de alistar la industria para la próxima zafra.

En la última semana solo se logra un 33% de avances en las reparaciones. El atraso está determinado en lo fundamental por la situación energética y el suministro de recursos recuperados de otros ingenios del país que debían llegar al coloso calimentense. Establecer estrategias para recuperar el tiempo perdido al comprometerse la arrancada en fecha resulta fundamental.

La situación en cada área en especial la de molinos se realizó en presencia de Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora en Matanzas Marieta Poey Zamora al intercambiar con directivos y trabajadores.

El Director General de la Empresa Agrondustrial, Gorge Luis Bregio Bejerano, explicó la certificación por especialistas del quinto molino con la alineación de las masas y sus cuchillas a partir de labores que se realizan en los talleres en la recuperación de algunos de los componentes.

Entre otros indicadores analizados, concernientes a la próxima zafra, refirieron los incumplimientos de algunas unidades en la siembra de caña y la producción de alimentos.

Chequearon además el mantenimiento de equipos tanto para la cosecha como la transportación de caña, azúcar y derivados.

Post Views: 1