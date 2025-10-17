Matanzas tvyumuri

Desarrollaron un encuentro de formación vocacional en el Instituto Preuniversitario Urbano de Unión de Reyes

Por Roxana Valdés Isasi 0 Comentario #amor por el periodismo #Estudiantes #formación vocacional #preuniversitario #Unión de Reyes #UPEC

Recientemente desarrollaron un encuentro de formación vocacional en el Instituto Preuniversitario Urbano José Alberto Rodríguez Acosta, en Unión de Reyes. 

La iniciativa tuvo como fin orientar, inspirar y acompañar a los jóvenes en el conocimiento de las posibilidades que ofrece la Licenciatura en Periodismo y su importancia dentro de la sociedad cubana actual.

Hasta la institución educativa llegaron el presidente provincial de la Unión de Periodistas de Cuba en Matanzas, Pedro Rizo Martínez, junto a estudiantes universitarios y profesionales de la radio local. Durante la cita, relataron sus vivencias, motivaciones y reflexiones sobre el impacto del Periodismo como herramienta para informar y transformar realidades.

El encuentro también permitió aclarar inquietudes, romper prejuicios y mostrar esta labor como un ejercicio comprometido con la verdad, la ética y la sensibilidad social.

Haila Carrazana Horruitiner, alumna de primer año de la carrera, compartió su experiencia sobre el Servicio Voluntario Femenino.“Esa etapa me dio fortaleza, paciencia y valentía para asumir cualquier reto, tanto en el ámbito profesional como en la vida personal”, expresó con emoción.

La actividad propició un diálogo abierto y enriquecedor, en el que los estudiantes de Enseñanza Media plantearon interrogantes, opiniones y expectativas sobre el ejercicio periodístico. Interés por la preparación académica, los posibles campos laborales y el rol de la prensa en la sociedad contemporánea marcaron la conversación, evidenciando la curiosidad y entusiasmo por esta profesión.

La jornada concluyó con un mensaje inspirador: el Periodismo necesita voces frescas, comprometidas y con pasión por narrar la verdad. Cada estudiante se llevó consigo no solo herramientas informativas, sino también la convicción de que, con entrega y vocación, pueden formarse para ejercer el mejor oficio del mundo”, como lo definió Gabriel García Márquez.

By Roxana Valdés Isasi

