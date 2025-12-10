Celebran en Matanzas Día de los Derechos Humanos

Fotos: Carrete Producciones

Matanzas celebra el Día de los Derechos Humanos con diversas actividades comunitarias.

Una representación de la dirección municipal de cultura, con la Compañía de Variedades Gálatas, y del INDER, con juegos recreativos y demostraciones de artes marciales, participaron con niños y jóvenes de escuelas cercanas en el Parque de la Libertad de la urbe.

Olivia Herrera Junco, Comunicadora de la dirección municipal de Cultura, explicó que las actividades se han extendido a otros barrios y escuelas.

«Se han desarrollado una serie de actividades recreativas variadas por esta fecha. No solo aquí, sino también en el Viaducto, el parque René Fraga, la Jarcia, la Marina, el parque de Hersey» comentó Nelson González González, metodólogo municipal de actos masivos del INDER.

«Nosotros en nuestras actividades siempre tratamos de inculcarle a los niños valores para que ellos puedan aprender, por ejemplo aprender a compartir y sobre animados cubanos que siempre tratamos de incluir en nuestras actividades», expresó Lianet Valero Díaz, directora Compañía de Variedades Gálatas.

También como parte de la celebración de la fecha el Hospital Provincial Faustino Pérez, la Unidad de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades Prosalud, y la Cruz Roja de Matanzas desarrollaron una Feria de Salud.

Ernesto José Ferrer González, voluntario de la Cruz Roja, comentó que desarrollaron un taller con los niños miembros de su Círculo de Interés.

«Estamos haciendo presencia con la parte de educación comunitaria para desastres. Tratamos sobre prevención y origen de eventos hidrometeorológicos y de salvamento y rescate», agregó.

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre en recordación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948.

