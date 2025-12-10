La otra casa de Lari

Fotos: tomadas del Perfil de Facebook de la entrevistada.

Desde el máster del estudio central del Telecentro Provincial TV Yumurí, Lari, como la conocen cariñosamente, da las instrucciones a su asistente de dirección, se detiene en el ángulo que toma el camarógrafo y pide la mayor perfección posible en el encuadre. Mira al resto de equipo y da las indicaciones de manera precisa, nada puede salir mal. -!Estamos al aire! Dice-.

Hace 24 años que Larisa Santana Licea, convirtió TV Yumurí en su segundo hogar. Ella Licenciada en Español -Literatura nunca se imaginó entre pantallas y cámaras, pero, hoy, se confiesa enamorada de la profesión que le cambió la vida.

«Comencé a trabajar en TV Yumurí en el 2001. Llegué por la convocatoria de un curso de cámara y la directora en aquel momento, me preguntó si me interesaba incorporarme en el Departamento de Programación. Comencé como Especialista en Medios Audiovisuales, de cierta manera, lo que ya había estudiado me sirvió de base, porque constituye una plaza que requiere de mucha preparación y cultura general».

Así surgió el vínculo con la pequeña pantalla y creció su interés en el resto de las especialidades del medio audiovisual.

«Cada día, durante estos más de 20 años, ha sido un ejemplo de que querer es poder. Tuve la oportunidad de superarme y me hice asistente de dirección, editora y directora de programas, labor está última que se ha convertido en mi mayor pasión».

Lari tiene la capacidad de transmitir su serenidad y contagiar de su buena vibra y alegría a todo el equipo, al tiempo que es sumamente exigente en el quehacer diario. Resulta muy díficil verla atormentada por muy compleja que sea la transmisión que dirigirá, siempre pide calma y confianza.

«He tenido la oportunidad de dirigir programas de todo tipo, pero los que más disfruto son los históricos y los que están relacionados con las historias de vida de personalidades. Me apasiona todo lo relacionado con la historia».

Larisa alienta e impulsa a los más jóvenes cuando se aventuran en cualquiera de las especialidades audiovisuales y siempre hace el tiempo para enseñar.

«Actualmente dirijo la revista informativo variada Aquí a las 12, el programa histórico Reseñas, revistas especiales, spots, mesas redondas, y cualquier otro espacio que pueda presentarse. Importante siempre la preparación en la preproducción, el tiempo de ensayo y la disciplina, claves para el éxito de la salida al aire de cualquier espacio».

Dispuesta y jovial, Larisa, es muy querida por todo el colectivo que ve en ella el potencial para desempeñarse hábilmente en diferentes funciones de la realización audiovisual por lo cual ha alcanzado premios provinciales y nacionales.

En este nuevo aniversario del Telecentro Provincial TV Yumurí Lari confiesa:

«Para mi la Televisión es como mi otra casa. Aquí somos como una familia. Me gusta lo que hago, me siento realizada como persona y como profesional. Amo mucho mi trabajo. ¿Qué más puedo pedir?».

Post Views: 1