Impulsan en Jovellanos liderazgo femenino en el campo

Este proyecto cuenta con el respaldo de la dirección municipal de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que colabora actualmente con 18 fincas lideradas por mujeres del territorio. De ellas, ocho recibieron apoyo material consistente en paneles solares, turbinas, tanques de agua, materiales de construcción y arados, recursos esenciales para potenciar la producción.

Como parte de la planificación para el próximo año se prevé extender este respaldo a las diez fincas restantes, en la medida de las posibilidades, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas para todas las productoras involucradas.

Los principales renglones económicos de estas fincas se centran en los cultivos varios, con énfasis en hortalizas, frutas y tubérculos. Además, algunas de ellas se diversifican mediante la cría de ganado menor, destacándose la actividad avicultora y ovina.

Ellas también producen no solo impulsa la producción agropecuaria sostenible, sino también promueve la equidad de género, el empoderamiento femenino y el desarrollo local, consolidando a la mujer como protagonista del presente y futuro del sector agrícola en la provincia de Matanzas. (ALH)