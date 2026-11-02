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El voto latino será decisivo en Estados Unidos

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Donald Trump #Elecciones Parciales #Estados Unidos #Política

El voto latino que se emitirá en las elecciones de medio término en EE.UU., que se llevarán a cabo el 3 de noviembre, será crucial porque definirá el futuro del país, afirmó la activista Lydia Camarillo, en entrevista con el diario La Jornada.

«Lo que yo estoy diciendo es que no es una ola azul», afirmó en referencia al color que identifica al Partido Demócrata, ya que las encuestas vaticinan su triunfo. «Es una ola café: el voto latino va a decidir el futuro a nivel nacional», agregó.

Camarillo, presidenta de Southwest Voter Registration Education Project (Proyecto de Educación para el Registro de Votantes del Suroeste, fundado en 1974), explicó que el voto latino podría definir el margen de una eventual victoria demócrata en un proceso que se ha convertido en una especie de referéndum para evaluar el Gobierno del presidente Donald Trump.

El voto latino, la gran incógnita que podría definir quién controla el Congreso

También advirtió sobre la importancia de promover la participación de la comunidad latina, ya que el voto es un derecho que solo la población blanca tiene garantizado. Por ejemplo, recordó el caso de Texas, donde los latinos representan el sector poblacional más grande, pero solo una tercera parte de ellos puede sufragar.

Sin embargo, agregó, más allá de que tengan más o menos representación, el voto latino suele inclinar la balanza en gran parte del país, como ocurrió en 2021 en Georgia, donde fue clave para elegir a dos senadores demócratas.

Con respecto a la labor que desempeña la organización que representa, Camarillo explicó que hace 50 años comenzaron a registrar votantes en los estados del suroeste, luego siguieron en Georgia y Florida, y más tarde, en Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte y Míchigan. «La razón de que estamos trabajando en estos esfuerzos es para asegurar que nuestra gente sea tratada con respeto y dignidad. Algo tan simple, tan poderoso, que a través del voto podemos cambiar el país», señaló. (ALH)

Tomado de Rusia Today

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