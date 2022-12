Más de 200 millones de personas reciben las afectaciones de la tormenta invernal Elliot y al menos 15 fallecieron como consecuencia de las temperaturas de -20 grados Celsius, en Estados Unidos, informa Rusia Today.

Nevadas intensas y lluvias heladas conforman las severas condiciones meteorológicas en algunas regiones del país. Las autoridades emitieron varias alertas e instan a la población para permanecer en sus hogares.

En medio de la compleja situación sucedió una de las colisiones en el estado de Ohio, donde cuatro personas fallecieron pero que involucró a 50 vehículos.

Seis mil vuelos fueron cancelados en las últimas horas. Mientras existen también afectaciones con la producción de diésel y gasolina.

En medio del panorama suceden desconexiones de electricidad en 1,5 millones de hogares y negocios justo en medio de las celebraciones navideñas.

Los mayores daños ocurren por la caída de árboles sobre las líneas de transmisión en Nueva Inglaterra y Atlántico Medio con más de 400 000 viviendas y 200 000 domicilios sin electricidad, confirma Reuters.

⚠️💨Strong northwest winds are leading to bitter cold wind chills and widespread blowing snow. Ground blizzard conditions are expected overnight into early Saturday morning for open and rural areas with localized whiteouts at times. #iawx #ilwx #mowx pic.twitter.com/LzzJRvrRLl

— NWS Quad Cities (@NWSQuadCities) December 24, 2022