Putin visitará Turkmenistán para cumbre CEI

«El jueves y el viernes, el 8 y 9 de octubre, se realizará la visita de trabajo de nuestro presidente a Turkmenistán. Bajo la presidencia del mandatario de Turkmenistán, Serdar Berdimujamédov, se celebrarán dos grandes actos del más alto nivel: la sesión del Consejo de los Jefes de Estados Miembros de la CEI y la Cumbre Ecológica del Caspio», declaró Ushakov a los periodistas.

El asesor presidencial agregó que los jefes de Estado planean aprobar una declaración conjunta por el 35 aniversario de la CEI.

«Es un hito histórico importante. A lo largo de estos años, la Comunidad se ha establecido como un organismo de integración regional respetado, donde los países participantes buscan formar las relaciones sobre la base de los principios de asociación, buena vecindad, beneficio mutuo y la consideración de los intereses mutuos», afirmó Ushakov.

La CEI, fundada en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética, aglutina hoy a Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. (ALH)

Tomado de Prensa Latina