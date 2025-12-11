Por la paz de América Latina

Delegación cubana que asiste a la la Asamblea de los Pueblos por la soberanía y la paz de Nuestra América, en Venezuela, condena secuestro de barco petrolero bolivariano, cerca de las costas del país, por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Fotos:Del autor

La Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez destacó el bolivarialismo y la unidad de los pueblos de América Latina frente a la doctrina Monroe revivida por el actual gobierno de los Estados Unidos. Esto lo significó al clausurar la Asamblea de los Pueblos por la soberanía y la paz de Nuestra América, con sede en el Instituto Autónomo Círculo de la Fuerza Armada Bolivariana, de Caracas.

“Nosotros les damos las gracias. Pero se las damos desde el concepto del bolivarialismo verdadero, del internacionalismo bolivariano, y llamamos a los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe a unirse en uno solo. Esta estragegia de seguridad nacional de los Estados Unidos es contra toda la región no es solo contra Venezuela , por los recursos naturales, por lo que significa su historia.”

Delcy Rodríguez habló del proyecto de China con América Latina de apoyo y cooperación frente al propuesto por los Estados Unidos quien pretende apoderarse de los recursos de la región.

La Vicepresidenta Ejecutiva participó en un panel titulado Bolivarialismo frente al Monroísmo como alternativa de los pueblos. Dijo que Venezuela no se asusta ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y que no existe amenaza ni agresión que puedan derrotar el amor por el pueblo de este país.

“En ese Bolívar nosotros creemos, en ese Bolívar nosotros nos identificamos. Es el Bolívar que dijo mi norte es la paz, mi puerto será siempre la paz. Es el Bolívar que llamó a la unidad de los pueblos. Ese Bolívar es el pueblo venezolano y ese Moroe: esclavista, racista, que se creen además con el derecho divino de expandirse, de conquistar, de robar territorios.”

Los asistentes aprobaron un manifiesto firmado por delegaciones de los movimientos sociales, pueblos originarios, sindicatos, intelectuales y organizaciones políticas de más de 50 países.

En las últimas horas las fuerzas armadas de los Estados Unidos secuestraron un barco petrolero de Venezuela que navegaba cerca de la costa del país bolivariano. Ante ello la delegación cubana asistente a este encuentro emitió una declaración y denunció secuestro.

“Nuestra delegación condena este nuevo y gravísimo paso en la escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, cuando acaba de anunciarse la llamada Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que reivindica 200 años después de su gestación, la abominable Doctrina Monroe, a partir del llamado “Corolario Trump”.

Queda al descubierto el verdadero objetivo de la ofensiva imperial, contra la hermana Venezuela, la pretensión obsesiva de apropiarse de sus recursos naturales”, expresa el texto.

Post Views: 8