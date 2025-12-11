Alerta sanitaria en Europa debido a fuerte brote de inusual gripe H3N2

Un brote masivo de la llamada súper gripe H3N2 afecta a España, Reino Unido, Francia, Alemania y partes de Rusia, donde instituciones ordenaron a sus empleados trabajar a distancia debido al aumento de contagios.

Otros países como Irán, Japón, Estados Unidos y Canadá, ya también reportan infecciones. Reino Unido decretó confinamientos similares a los de Covid-19: cierre de salas y escuelas y cubrebocas obligatorios.

Alemania ha elevado la alerta a moderada-alta en su sistema de riesgos. Algunos medios informativos reportan el fallecimiento de tres docenas de personas, pero aún no hay confirmación oficial. Se trata de la gripe H3N2, cuya tasa de contagio hizo colapsar a varios hospitales. Las autoridades recomendaron el aislamiento en caso de síntomas.

El hemisferio norte enfrenta una situación de salud inesperada debido a la propagación de una cepa específica de la gripe estacional: la subclado K. Este subtipo ha provocado un incremento de casos más allá de lo habitual para la temporada, forzando a múltiples naciones a intensificar sus protocolos de salud pública.

El inusual repunte está ejerciendo una fuerte presión sobre la infraestructura sanitaria, con hospitales y clínicas lidiando con una mayor afluencia de pacientes.

Un claro ejemplo de esta sobrecarga se observa en el Reino Unido, donde las cifras de ingresos hospitalarios relacionados con la gripe han escalado drásticamente, registrando un aumento interanual del 56% en las últimas semanas.

Ante este panorama, autoridades sanitarias están emitiendo recomendaciones claves, incluyendo el consejo de aislarse inmediatamente en caso de presentar síntomas gripales, con el objetivo de contener la transmisión y aliviar la tensión en el sistema de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la actividad gripal ha comenzado con una antelación inusual, entre tres y seis semanas antes de lo esperado, apunta Euronews. Este cambio en el calendario estacional ha trastocado por completo las proyecciones epidemiológicas elaboradas tanto por agencias gubernamentales como por instituciones privadas.

La variante H3N2 subclado K ha captado la atención de la comunidad científica debido a una característica preocupante: su habilidad para incorporar mutaciones. Estas modificaciones le permiten evadir parcialmente la respuesta inmunitaria, afectando tanto la protección natural del cuerpo humano como la inducida por las vacunas disponibles.

Expertos como Andrew Pekosz, de la Universidad Johns Hopkins, explican que estas adaptaciones virales también potencian la capacidad del virus para transmitirse eficientemente en ambientes interiores cerrados y con ventilación deficiente, condiciones predominantes durante la temporada invernal.

Juventud Rebelde

Post Views: 1