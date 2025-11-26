ONG internacional reclamó más ayuda para Gaza

El Comité Internacional de Rescate (IRC) advirtió que los niveles de ayuda para la Franja de Gaza son alarmantemente bajos, pese a la firma de un alto el fuego el pasado mes.

En un comunicado, la organización alertó sobre la llegada del invierno y las lluvias al territorio, una situación que agravará la crisis humanitaria allí, provocada por dos años de agresión israelí.

Con hogares e infraestructuras destruidas, refugios superpoblados y acceso a agua potable, combustible y electricidad críticamente limitados, cientos de miles de personas corren el riesgo de morir por el clima, subrayó.

Recordó que, durante el invierno pasado, la ONU informó sobre la muerte de niños y bebés debido a la hipotermia.

Nuestros equipos informaron que las lluvias recientes ya inundaron refugios improvisados, lo cual dejó a miles de personas expuestas al viento y a noches heladas, destacó.

Bob Kitchens, vicepresidente de Emergencias del IRC, afirmó que “el invierno en Gaza trae consigo una nueva lucha por la supervivencia de las personas que se están recuperando de más de dos años de violencia”.

Las personas viven en refugios improvisados, expuestas a la lluvia, el viento y las noches heladas, con poco más que láminas de plástico para protegerse, explicó.

Estamos profundamente preocupados porque cada hora cuenta, expresó Kitchens, quien señaló que, sin seguridad ni refugio, el invierno convertirá una grave emergencia humanitaria en una tragedia aún mayor.

El IRC reiteró su llamado a la comunidad internacional para facilitar un “acceso humanitario rápido, a escala y sin obstáculos con el objetivo de llegar a todos los necesitados” en la Franja. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

