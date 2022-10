Aumentan fallecimientos en España por ola de calor

España refleja la tasa de muerte más elevada de fallecimientos por ola de calor, pues los decesos entre las personas vulnerables aumentaron un 68 por ciento entre 2017 y 2021.

Un reciente estudio publicado por la revista The Lancet, muestra como factor esencial el cambio climático. El análisis, liderado por un centenar de científicos de todo el mundo, apunta a un aumento de muertes por calor extremo en todo el continente.

El informe calcula que en la última década las altas temperaturas se relacionan con la muerte de 15 personas por cada millón de habitantes. Muestra además el aumento del número de horas de calor extremo en las que resulta peligroso realizar actividad física (moderada y de alta intensidad).

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las altas temperaturas en el mes de agosto alcanzaron más de 40 grados centígrados.

Niños menores de un año, personas mayores de 65 y pacientes con un estado de salud delicado o patologías crónicas, inciden con mayor frecuencia en los centros sanitarios por esta causa.

El Instituto de Salud Carlos III calculó cerca de 4.584 muertes relacionadas con la ola de calor en España. Esta cifra supone más del triple respecto a lo registrado tan solo un año antes. (ALH)

Con información de Telesur

The @LancetCountdown Report shows that the health impacts of #ClimateChange are increasing. This is a sobering reminder of how much further we still have to go. @WHO supports the call for a fossil fuel non-proliferation treaty. We must break our addiction to fossil fuels. https://t.co/9EpHSvilHS pic.twitter.com/ClWGtLay9k

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 26, 2022