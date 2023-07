Huelga en Hollywood afecta pequeños negocios

Empresas que dependen de dar servicio y atención exclusivamente a producciones de cine y televisión han dejado de recibir ingresos ante el paro laboral.

“Solo quiero que vuelvan a la mesa y se pongan serios”, expresó a la cadena ABC Corri Levelle, dueña de Sandy Rose Floral, que da servicio únicamente al medio artístico de Hollywood.

Muchas de las pequeñas empresas que dependen de las producciones de cine y televisión lucharon por no desaparecer durante la pandemia de COVID, y ahora enfrentan otro momento difícil a causa del paro de actores y escritores de la meca del cine que tiene paralizados sus negocios.

Levelle estimó las pérdidas en aproximadamente unos $100,000 dólares al mes.

“Soy una empresa pequeña, y eso es mucho dinero”, mencionó la propietaria de Sandy Rose Floral.

Las pequeñas empresas comenzaron a resentir las pérdidas económicas desde diciembre de 2022, cuando los estudios empezaron a reducir las producciones antes de que se estancaran las negociaciones contractuales con el Writers Guild of America y el Scteen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists.

Cuando comenzó la huelga de los escritores, el 2 de mayo, Levelle dijo que se vio en la necesidad de despedir a más de la mitad de sus empleados, por lo que actualmente tiene una instalación con oficinas vacías y sin llamadas de clientes.

“Esto está afectando a miles de personas”, mencionó Levelle.

Entre los negocios afectados por el paro laboral de Hollywood se encuentran cafeterías, restaurantes, pequeñas tiendas de alimentos y tintorerías, entre otros.

“Mi negocio es 70% de los estudios (de cine y televisión), y eso no es fácil de revertir”, declaró el propietario de una tintorería cercana a los estudios.

En el caso de que las dos huelgas se prolonguen por más tiempo, los dueños de los pequeños negocios contemplan el despido de más empleados. (ALH)

Tomado de La Opinión