Turismo en Cuba: recuperación y estrategias de desarrollo

En medio de un escenario bastante complejo, el turismo en Cuba se va recuperando aunque no al ritmo que necesita la economía nacional. Así lo reconoció el Ministro de Turismo Juan Carlos García Granda durante un intercambio con la prensa matancera en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez,de Varadero.

“Está bien definido que somos la locomotora y que para arrastrar todos los vagones, necesitamos traer no 3,5 millones de visitantes, sino hasta hasta 5 millones de turistas a la Isla. No nos ha sido fácil, pues es un sector que no está ajeno a los daños del bloqueo. En la misma Europa existe una medida que si tú vienes a Cuba no puede aprovechar la facilidades de visa digital para ir a los Estados Unidos. O sea, es una medida que afecta al mercado europeo, que es muy importante para Cuba.”