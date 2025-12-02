Enviado de Trump llega a Moscú para reunirse con Putin

Steve Witkoff, enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha llegado este martes a Moscú, donde tiene previsto reunirse con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para continuar el proceso de negociaciones del plan de paz esbozado por la Casa Blanca para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

A su llegada al aeropuerto moscovita de Vnúkovo, el enviado de Trump fue recibido por el enviado especial de la Presidencia rusa para inversiones y cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev.

Washington ya ha discutido su iniciativa con Ucrania. El 23 de noviembre las delegaciones de ambos países se encontraron en la ciudad suiza de Ginebra, donde, según reportes de algunos medios, la propuesta original de 28 puntos, que ignoraba algunas de las principales exigencias de Kiev, incluida la negativa a ceder el Donbass y la aspiración a unirse a la OTAN, fue recortada a un borrador con 19 puntos. Las conversaciones continuaron el domingo en Florida.

Ahora, Witkoff, que está acompañado por el yerno de Trump, Jared Kushner, buscará avanzar en la negociación con la parte rusa. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1