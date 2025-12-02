Deportes

Cuba asistirá al Campeonato Mundial de Boxeo de la IBA

La Federación cubana de Bobeo anunció que tendrá cuatro representantes en el Campeonato Mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (IBA), a disputarse del 3 al 13 de diciembre en Dubái.

Su presidente, Alberto Puig de la Barca, explicó que se consideró oportuno aprovechar ese espacio competitivo como parte de la preparación de esos atletas para próximos compromisos en circuitos profesionales.

Añadió que los hombres seleccionados para asumirlo son los bicampeones olímpicos Julio César La Cruz (92 kg) y Arlen López (80 kg), el subtitular universal de 2023 Fernando Arzola (+92 kg) y Giorvis Salfrán (51 kg), plateado en la copa del mundo de Colonia, ese propio año. (ALH)

Tomado de Jit

