En 2026 podrían encontrar la tumba de Cleopatra

La arqueóloga dominicana Kathleen Martínez reveló hoy que a inicios de 2026 podría producirse el hallazgo arqueológico más grande del siglo, la tumba de Cleopatra, una investigación en la que trabaja hace dos décadas.

En una entrevista concedida a El Nuevo Diario, Martínez afirmó que continuará su exploración tanto por mar como en tierra, apoyándose en equipos especializados.

Explicó que a su proyecto se integraron nuevos expertos, entre ellos el reconocido oceanógrafo Robert Ballard, famoso por encontrar el Titanic.

La arqueóloga recordó que no imaginó descubrir un túnel bajo la carretera moderna Alexandria-Marsamatru, que se extiende hacia Libia y conecta directamente con el mar Mediterráneo. Este hallazgo obligó a dividir el proyecto en dos fases: mar y tierra, explicó.

También gestionó apoyo del Ejército egipcio, presentando el proyecto ante altos mandos militares, quienes aprobaron la asistencia para realizar búsquedas subterráneas. Considera esta validación uno de sus logros más importantes.

El túnel descubierto es excepcional. No fue detectado por radar debido a que se encuentra a 25 metros de profundidad, en un área salina, dijo.

La conexión con el templo Taposiris Magna confirma actividad humana significativa y sugiere que una parte del templo permanece bajo el agua, señaló al rotativo.

La arqueóloga afirmó que, gracias a piezas descubiertas por su equipo, ha participado en exposiciones internacionales, incluyendo el Museo de El Cairo, National Geographic y la Biblioteca de Alejandría, donde se exhibieron 350 piezas dominicanas.

Actualmente trabaja en la creación de una exposición permanente en el Museo Greco-Romano y lamentó que la República Dominicana no cuente con una tradición arqueológica sólida.

Anunció que colaborará en un proyecto para buscar la tumba del cacique Enriquillo. A esta iniciativa se sumarán los especialistas que trabajaron con ella en Egipto para realizar excavaciones y ofrecer el primer entrenamiento formal en conservación, restauración y antropología ósea, precisó.

Aseguró que el sitio donde se realizará la búsqueda está actualmente abandonado, y que el objetivo es convertirlo en un verdadero espacio arqueológico.

Adelantó que este miércoles 3 de diciembre será presentado en la República Dominicana el documental “El último secreto de Cleopatra”, realizado con autorización de National Geographic.

La proyección del audiovisual será en el Teatro Nacional, con apoyo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. El documental incluye las primeras imágenes de estructuras bajo el lago, nunca vistas en dos mil años, detalló. (ALH)

Tomado de Cubadebate