Arrestadas en España 45 personas por relación con incendios

Según los datos del Ministerio del Interior, hasta este domingo la Guardia Civil ha arrestado a 33 individuos —dos más que el viernes pasado— e investiga a 109 personas en el marco de las indagaciones por la ola de incendios en diferentes comunidades autónomas.

La Policía Nacional, por su parte, ha detenido a 12 personas —una más que en el balance del viernes— y ha imputado a otras 24, según el balance del Ministerio del Interior con cifras desde el pasado 1 de junio.

El balance de detenidos e investigados ha sido actualizado tras la reunión, presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) que ha analizado la situación de los 14

incendios que siguen activos en distintas comunidades autónomas en situación operativa 2.

La situación más desfavorable se presenta en Barniedo de la Reina (León) por los constantes reencendidos, mientras en Degaña e Ibias (Asturias) el dispositivo de extinción no logra detener el avance de uno de sus frentes,

según la actualización del CECOD. (ALH)

Tomado de Europa Press