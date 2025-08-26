ONU alerta sobre efectos de calor extremo

Más de dos mil 400 millones de trabajadores están expuestos al calor extremo en el mundo, lo cual constituye hoy una amenaza para su salud, alertaron organismos de las Naciones Unidas (ONU).

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Meteorológica Mundial y la Internacional del Trabajo, las altas temperaturas afectan considerablemente a quienes no poseen la protección adecuada y generan más de 22,85 millones de lesiones laborales al año.

Entre los efectos más peligrosos se encuentran golpes de calor, deshidratación, disfunción renal y trastornos neurológicos, condiciones que pueden ser mortales si no se detectan y tratan a tiempo, indicaron esas entidades.

Además, la productividad disminuye hasta un tres por ciento por cada grado que sube por encima de los 20, añaden.

Asimismo, indicaron que las consecuencias del cambio climático perjudican más a quienes pertenecen a sectores como la agricultura, la construcción y la pesca.

“El estrés térmico está dañando la salud y los medios de vida de miles de millones de trabajadores, en especial en las comunidades más vulnerables”, afirmó el director general adjunto de la OMS, Jeremy Farrar.

En su informe, la ONU alertó que ese fenómeno representa un desafío para los países, especialmente aquellos en desarrollo, donde muchos empleos se realizan al aire libre y con poca protección.

También apuntó que cerca de la mitad de la población mundial sufre consecuencias adversas por el calor extremo y entre los más afectados están los trabajadores de edad media y avanzada, personas con enfermedades crónicas o menor condición física.

En contextos de bajos ingresos, donde el acceso a agua potable, sombra o descanso adecuado es limitado, los riesgos para la salud aumentan significativamente, señaló. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

