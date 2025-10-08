Matanzas

Situación Epidemiológica en el centro de atención en Matanzas

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Cuba #Matanzas #mosquitos #situación sanitaria

La actual y compleja situación epidemiológica de Matanzas resultó el tema central en la reunión de directores de empresas provinciales correspondiente al mes de octubre. 

El primer Secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo instó a los directivos a formar parte de la tarea de saneamiento del territorio con el aporte de los recursos y fuerza laboral de sus empresas.

Las autoridades sanitarias informaron sobre la existencia de cadenas de transmisión de arbovirosis en todos los municipios a excepción de la Ciénaga de Zapata.

Sabines Lorenzo señaló además, que la provincia tiene los recursos para la fumigación y el combustible para avanzar en la recogida de basuras y eliminación de vertederos. Así mismo el dirigente partidista señaló la falta de personal como una debilidad para enfrentar la situación sanitaria.

La reunión de directivos fue propicia además para el debate acerca de las publicaciones en las páginas de las empresas y lograr una comunicación institucional efectiva en tiempos de crisis como los actuales.

Estuvieron presentes también la gobernadora de Matanzas Marieta Poey Zamora y otras autoridades partidistas y gubernamentales.

By Alejandro López Quintero

