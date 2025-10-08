Destacados Matanzas

Inicia Jornada Ideológica Camilo-Che

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Cuba #Jornada Ideológica Camilo-Che #Matanzas

Con una ofrenda floral a la imagen del Guerrillero Heróico dieron inicio a la Jornada Ideológica Camilo Che. La fecha conmemora el aniversario 58 de la desaparición física de Ernesto Che Guevara.

En el encuentro pioneros de la Escuela «Pino Machado» recibieron la pañoleta azul, atributo que los identifica como Pioneros Moncadistas.

Como parte de la jornada profesores matanceros alzaron su voz contra el genocidio palestino.

Presidieron el acto el primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, la Gobernadora Marieta Poey Zamora y dirigentes de las organizaciones de masas y estudiantiles.

