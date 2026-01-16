Matanzas tvyumuri

Realiza Filial de Ciencias Médicas en Colón graduación de especialidades técnicas de salud

Por Iris Quintero Zulueta

La Filial Universitaria Municipal de Ciencias Médicas «Doctor Eusebio Hernández Pérez», de Colón, graduó, recientemente, dieciséis Técnicos en Enfermería y dos en Vigilancia y Lucha Antivectorial.

Durante el acto de graduación destacaron como vanguardias a Roger López Himelys y Yordanis González López por los resultados académicos y trayectoria estudiantil. En nombre de los graduados expresó el agradecimiento al claustro docente y de apoyo a la docencia Miguel Antonio Acevedo.

De igual forma profesores y padres resaltaron el apoyo durante la carrera en las palabras de Héctor Manuel Licor Pérez, padre de un graduado.

Momento emotivo resultó la colocación a las nuevas enfermeras de la cofia como símbolo de humanismo, lealtad y ética.

 

 Los graduados en especialidades técnicas se incorporan a centros asistenciales de salud de varios territorios matanceros.

Concebir una actividad de culminación de estudios conlleva preparar cada detalle de la ceremonia por ser un momento importante para egresados y familiares.

En esta tarea destaca el Departamento de Secretaria Docente encargados de la confección de títulos, resúmenes académicos y la selección de los mejores estudiantes.

