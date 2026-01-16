Desde Colón: Honor y Gloria para los 32 combatientes caídos en cumplimiento del deber

Cuba honra a sus mártires y en el municipio de Colón, frente a la sede del gobierno, se reúne el pueblo para rendir homenaje póstumo a los 32 combatientes caídos en cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela.

El repudio al acto terrorista imperial perpetrado el 3 de enero con el secuestro del Presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, la combatiente, Cilia Flores resultó denuncia reafirmada por los jóvenes colombinos.

En presencia de las principales autoridades del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas y el gobierno así como representantes de organizaciones políticas y de masas, el Primer Secretario del Comité Municipal del Partido, Roberto Cárdenas Pomares, reafirmó el compromiso de los cubanos de defender la Patria ante las amenazas del gobierno estadounidense.

Se rindió tributo póstumo a los caídos con la máxima martiana que Patria es humanidad. Para ellos Honor y Gloria Eternas.

