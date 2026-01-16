«Matanzas: la ciudad que Martí habita»: sentido homenaje al apóstol

Artistas aficionados de la Atenas de Cuba inauguraron la exposición fotográfica colectiva «Matanzas: la ciudad que Martí habita», en la sede de la ACAA yumurina.

Antonio Enrique Pérez Marrero, presidente de la institución, expresó que las puertas de la sede están siempre abiertas para los artistas aficionados de la urbe.



«Martí está en muchos espacios de nuestra ciudad con esculturas de importantísimos artistas en el centro de la ciudad, en muchos de nuestros barrios y comunidades. Y creo que era sentido también hacerle un homenaje al Apóstol desde la fotografía, tan presente en el territorio, en el mes del aniversario de su natalicio», agregó.



Con curaduría de Marlin Almeida Rodríguez la muestra ofrece más de una docena de instantáneas con el legado del Apóstol como eje principal.

Malena Reyes González, una de las artistas, comentó que la idea de la exposición surge a través de una convocatoria en fotografía para el mes de enero.



«Las obras que traigo a esta muestra son tomadas de un proyecto sociocultural con niños que desarrollamos en la circunscripción 78 de la ciudad. Allí hacemos diferentes talleres de las manifestaciones del arte y en ellos siempre está presente el legado de nuestro Apóstol».

«Matanzas: la ciudad de Martí habita» permanecerá en la sala Estévez de la sede yumurina de la ACAA por las próximas semanas para disfrute del público.

