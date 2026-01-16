Inauguran muestra bipersonal «A través del hilo»

La galería Drake de la sede yumurina de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas acogió la inauguración de la muestra bipersonal «A través del hilo» de las creadoras Claudia Palomo Rivas y María Cecilia Celestrín Penabades.

Alexander Rodríguez, curador de la exposición, comentó que el pretexto básico de la misma consistía en el tejido a crochet, pero logran transmutar está técnica a otros formatos.

«Muy pintoresco resulta la inclusión de los tejidos sobre obras bidemensionales, estamos hablando de los cuadros. Esto es gracias también a la colaboración de José Emilio Solés, Pepe, el esposo de Claudia que es un artesano nuestro de las artes plásticas», agregó.

La exposición muestra la implementación de distintas técnicas de crochet y ganchillo, combinadas con otras manifestaciones de las artes visuales.

«Surge la idea de hacer algo diferente, además de las prendas de vestir, así es como tengo la idea de hacer unas sombrillas decorativas. En la parte de los cuadros incursionamos en la pintura, yo ya tenía conocimientos de base por mi esposo, pero quisimos incorporarle el croshet a estas obras, y dotarlas de una imagen femenina», expresó Claudia Palomo Rivas.

Por su parte, María Cecilia Celestrín Penabades, comentó que ella y su nuera Claudia siempre desearon desarrollar una exposición juntas.

«Entre las dos surgió la idea, los tejidos, juntas fuimos pintando y creando cada pieza».

Claudia Palomo Rivas y María Cecilia Celestrín Penabades basan su creación artística en los valores familiares y tradicionales.

Ambas se han formado como artistas aficionadas en diversos cursos de superación de la ACAA yumurina.

