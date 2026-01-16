Matanzas rinde homenaje póstumo a los combatientes caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela

La provincia de Matanzas se suma hoy, viernes 16 de enero, al homenaje póstumo nacional a los 32 combatientes cubanos caídos en cumplimiento del deber durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero en la República Bolivariana de Venezuela.

8:55 Nuestros héroes merecen el honor y la gloria

El pueblo matancero reunido para rendir homenaje póstumo a los 32 combatientes que supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas.

9:00 Honor y Gloria

Honor y gloria a los 32 cubanos caídos en cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela.

Los matanceros se concentran en la Plaza de la Vigía para rendir homenaje a los caídos.

Ante los restos del Coronel Orlando Osoria López y las fotos de sus 31 compañeros, los yumurinos con dolor le rinden homenaje, hacen silencio y muestran su orgullo.

9: 15 La Patria os contempla orgullosa

Miles de matanceros llegan hasta la histórica Plaza de la Vigía para rendir homenaje a los 32 cubanos caídos en la República Bolivariana de Venezuela en Cumplimiento del Deber.

9: 25 La muerte no es verdad…

El pueblo matancero hace suyo el dolor de los familiares y compañeros de los hermanos asesinados por el invasor imperialista.

9:35 El dolor que compartimos

En el acto de condena a la agresión del gobierno de los Estados Unidos y al asesinato de cubanos y venezolanos, el Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, ponderó el dolor que compartimos entre ambas naciones.

«El sacrificio de los hermanos caídos no será olvidado. Su memoria inspirará nuestro compromiso con la solidaridad y la unidad.»

Recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro en el entierro a las víctimas del sabotaje a un avión cubano en 1976: «cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla».

Manifestó el compromiso con la lucha por la paz, la movilización internacional, por la liberación del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, la diputada, Cilia Flores

Destacó el valor, el sacrificio y el ejemplo de los 32 caídos por mantener la independencia de la hermana República Bolivariana de Venezuela.

9:45 Las honras fúnebres, ante los restos del Coronel Orlando Osoria López, y la imagen de sus 31 compañeros, sucede en el portal del Teatro Sauto, en la plaza de la Vigía.

Miles de personas aguardan para rendir tributo, a los combatientes caídos del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

9:50 ¡Gloria eterna!

9.55 Un pueblo de Patria o muerte

«Los matanceros acudimos masivamente, con firme actitud antimperialista, a rendir tributo a nuestros héroes caídos en férreo combate contra el invasor yanqui», expresó en su perfil de Facebook el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas Mario Sabines Lorenzo.

10:05 Entre los grandes

«Mi hermano está entre los grandes”

Marvelys Sánchez López habla . Entrevistar así duele. Los ojos delatan lo que la voz intenta sostener. Ella es la hermana del Coronel Orlando Osoria López, uno de los 32 cubanos caídos en cumplimiento del deber en Venezuela.

“Era muy limpio, muy organizado. El alma de cualquier fiesta”, recuerda. Orlando era el DJ de cada celebración familiar, el que ponía la música y también la alegría. Pero, por encima de todo, era un hombre profundamente noble. “No vivía para él, vivía para los demás”.

Siempre fue jefe, dice Marvelys, no solo por el grado, sino por la cultura integral que poseía, por su capacidad de hablar de cualquier tema y, sobre todo, por la manera en que asumía cada responsabilidad: creando ambientes de amistad, de solidaridad, de compañerismo.

Los propios compañeros de tropas han formado un grupo y, a través de ellos, la familia ha descubierto historias hermosas que confirman quién era Orlando.

En Venezuela fue jefe del grupo del primer anillo de seguridad. Admiraba profundamente al jefe de la misión, el coronel Humberto. “Anoche me sentí orgullosa —confiesa— cuando vi al General de Ejército allí, al lado de los dos cuerpos: el de Humberto y el de mi hermano. Eso duele en el alma, pero también llena de orgullo”.

Cuenta una anécdota íntima, casi susurrada. Cuando Orlando comenzó la etapa previa de la misión, su madre fue a verlo. “Él era el alma de mi mamá”, dice. Siempre le repetía a Marvelys: cuídalo, porque tú eres más fuerte.

Aquella vez, Orlando le lanzó un papelito y le dijo: no vengas más. Y explicó: yo soñé un día estar entre los grandes, y eso solo depende de mi sacrificio. Hoy, esa frase duele.

Saber que su hermano no dormía, que cumplía su misión sin descanso, fue una tortura. “Pensé que me lo habían cogido sin poder hacer nada”. Marvelys sabe que aún no se conoce toda la verdad y confía en que un día se sabrá. Pero también sabe algo con certeza absoluta: “Se batió como lo que era: un valiente, un cojonudo, como decimos los cubanos”.

Eso es lo que le da aliento. Porque lo material, dice, muchas veces no vale nada cuando lo espiritual se desmorona por dentro. Entonces hay que buscar la fuerza donde quede.

10:20 El día amaneció triste

Las temperaturas rondan los 18 y 19 grados celsius; pero nada impide que cientos de matanceros rindan homenaje a los 32 cubanos caídos tras el criminal ataque de las fuerzas estadounidenses a la hermana República Bolivariana de Venezuela.

10: 45 “No basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda…”

“La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan..»

11.00 En el altar de la Patria agradecida reposarán sus restos.

