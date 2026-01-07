Suman propuestas matanceras a temporada de alza turística

StarFish Varadero es un hotel cuatro estrellas con más de 400 habitaciones que opera bajo la cadena StarFish Resort.

En el comienzo de la temporada de alza turística sus trabajadores enfatizan esfuerzos en la atención al cliente, factor que lo coloca en la preferencia de huéspedes nacionales y extranjeros.

José Miguel González Alarcón, especialista en Atención al Cliente del lugar, expresa la importancia del esmero ante cada visitante.

«En primer lugar, es uno de los pocos hoteles de familia en Varadero. Incluye también servicios durante el día para los niños. Nos enfocamos en el trato amable al cliente, algo que nos posiciona en la preferencia», acotó el joven trabajador.

Entre las bondades de la instalación aparece el contrato con la cadena italiana VeraClub, lo que permite un trato diferenciado y de calidad hacia los clientes. Durante los últimos seis meses, además, un plan inversionista ha permitido el cambio en lobbys, habitaciones y espacios comunes.

«Ahora mismo estamos inmersos en cambios de terrazas, bloques habitacionales y el restaurante buffet, modificaciones que notan los que llegan acá», finalizó González Alarcón.

Ubicado en la mejor playa virgen del conocido balneario, el hotel StarFish Varadero se localiza a 14 kilómetros del centro de la ciudad y a sólo 40 del aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez.

Con una arquitectura moderna y en perfecta armonía con la hermosa playa adyacente, la íntalación permite elegir entre deportes acuáticos, voleibol de playa y tenis, así como una variedad de entretenimientos diurnos y nocturnos. (ALH)

