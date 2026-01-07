Reciben en Matanzas la Caravana de la Libertad

La provincia de Matanzas reedita este 7 de enero el paso de la Caravana de la Libertad, encabezada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en 1959.

En el municipio de Los Arabos, el pueblo y las máximas autoridades del Partido y el Gobierno, junto a combatientes del Ejército Rebelde y miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana recordaron la fecha.

El primer secretario del Comité municipal de la UJC en este territorio, Raciel Roque Fernández, en las palabras centrales patentizó el apoyo a Venezuela y el compromiso de solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras el secuestro imperialista.

En trayecto hacia el municipio de Colón los caravanistas realizaron una parada obligatoria en el otrora asilo de niñas huérfanas, hoy escuela primaria Enrique Hart, donde Fidel se detuvo en su paso triunfal hacia la ciudad de Matanzas.

En la avenida Mario Muñoz la comitiva integrada por 67 pioneros y jóvenes destacados de diferentes sectores de la provincia compartieron el momento de entrega de carnet a nuevos militantes del Partido, de la organización juvenil y de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

La Caravana de la Libertad transita por los municipios de Perico, Jovellanos y Limonar para en la noche arribar a la ciudad de Matanzas. (ALH)

