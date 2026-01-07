Divulgan calendario internacional del tiro deportivo en 2026

Foto: ISSF

La Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF) no organizará eventos internacionales en América durante el año recién comenzado.

Así quedó confirmado tras la publicación del calendario competitivo en la página web de la entidad, en la que se mencionaron las citas de máximo nivel que tendrán su punto culminante en el Campeonato Mundial Absoluto de Rifle, Pistola y Escopeta de Doha, en Qatar, del 1 al 15 de noviembre.

Quedó ratificado que los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 serán el evento más importante de la temporada para los tiradores cubanos, que cuentan con 20 clasificados.

De acuerdo con el cronograma concebido por la ISSF, el circuito de copas mundiales iniciará en Tánger, Marruecos, del 25 de marzo al 3 de abril, con un certamen solo para escopeteros.

Exponentes del rifle y la pistola tendrán su oportunidad del 5 al 13 del propio mes de abril, en Granada, España.

Mayo recibirá otra copa del orbe de escopeta en Almaty, Kazajistán del 2 al 11 y la ciudad alemana de Múnich, como es habitual, se apresta a realizar un evento similar para pistoleros y rifleros del 24 al 31, de ese propio mes.

Otra parada acontecerá en Hangzhou, China, del 20 al 29 de julio, que reunirá a representantes de las tres modalidades de este deporte.

El Cairo, Egipto, prepara la última de las copas del mundo del 8 al 16 de octubre, en las especialidades de rifle y pistola.

Además de estos eventos, el calendario incluye una nutrida agenda de campeonatos continentales, con varios torneos asiáticos y europeos programados para el año.

El circuito juvenil también tendrá una actividad notable, destacando el Campeonato Mundial Juvenil en Suhl, Alemania, en junio.

Lianet Escobar Hernández/ Jit

Post Views: 1