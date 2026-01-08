Reeditan paso de la Caravana de la Libertad por Matanzas

Setenta y siete jóvenes matanceros reeditaron el paso de la Caravana de La Libertad, liderada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En el acto presidido por el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora, Marieta Poey Zamora, los matanceros condenaron el ataque imperialista a la República Bolivariana de Venezuela, el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro y Cilia Flores, primera combatiente de Venezuela.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, Amanda Rodríguez Boffill, en nombre de los jóvenes matanceros, denunció la violación de la soberanía del pueblo venezolano.

Artistas yumurinos honraron la noche, en que Fidel llegó a la ciudad de Matanzas, con los combatientes que protagonizaron el triunfo del primero de enero de 1959.

El pueblo matancero, como cada enero, rememoró el paso de la Caravana de la Libertad por la provincia.

La Caravana salió el pasado 2 de enero desde Santiago de Cuba y arribará mañana día 8, a la capital del país, con el mismo júbilo que lo hicieran los barbudos en su entrada triunfal hace 67 años.

